В ООН призвали создать глобальную коалицию для разработки вакцины против коронавируса

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш считает, что необходимо приложить совместные усилия по созданию вакцины от инфекции, охватившей весь мир. В своем Twitter он призвал страны организовать глобальную коалицию. Генсек ООН считает, что разработанный препарат следует рассматривать как всемирное общественное достояние, он должен быть доступен для всех и везде.

Вакцину против коронавируса разрабатывают многие страны, в том числе Китай, США, Австралия и Россия. Глава Минздрава Михаил Мурашко накануне рассказал, что ученые уже приступили к доклиническим испытаниям, «обнадеживающие результаты», по его словам, уже достигнуты. В США, между тем, экспериментальную вакцину впервые испытали на человеке – 44-летней американке Дженнифер Халлер. Тем не менее, проверка эффективности и безопасности препарата займет многие месяцы. Исследователи отмечают, что на рынке вакцина может появиться не раньше конца года.

Количество зараженных в России превышает 35 тысяч человек, в мире – 2 миллиона.