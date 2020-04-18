Российским чиновникам из-за коронавируса разрешили отчитаться о доходах в конце лета

Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок, до наступления которого российские чиновники обязаны подать декларации. Изначально они были обязаны сделать так к апрелю. В указе главы государства говорится, что решение о переносе принято из-за коронавируса и мероприятий по борьбе с эпидемией.

Между тем еще в конец марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что сотрудники администрации президента уже подали свои декларации. Накануне он пояснил агентству РИА Новости , что некоторые госслужащие соблюдают самоизоляцию и «просто физически не могут собрать в банках и других учреждениях необходимые документы».