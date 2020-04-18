Жителям Москвы и области пообещали бесплатные лекарства при ОРВИ

Об этом написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин, а также сообщили в администрации Подмосковья. Собянин напомнил, что нередко за симптомами простудных заболеваний часто может скрываться коронавирус. Поэтому здесь главное вовремя начать лечение. Общее число случаев коронавируса в обоих регионах приближается к 25 тысячам.