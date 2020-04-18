Власти Чечни назвали недостоверной информацию о закрытии всех больниц в нескольких районах республики

Также ложной они считают утверждение что местный министр здравоохранения Эльхан Сулейманов призвал врачей самим шить маски и халаты. Об этом говорится в официальном письме, которое получила «Новая газета». Ответ последовал спустя почти неделю после выхода статьи о ситуации с коронавирусом в Чечне.

Публикацию Елены Милашиной удалили с сайта газеты в среду после того, как Генпрокуратура потребовала заблокировать ее. В ведомстве говорят, что в статье есть недостоверные сведения. В «Новой» обратили внимание, что прокуратура не уточнила, какие именно сведения признаны недостоверными.