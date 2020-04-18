По меньшей мере, семеро медиков сбежали из больницы в Уфе, которая была закрыта на карантин

Шестеро из них суд постановил принудительно поместить обратно в клинику, сообщили в пресс-службе судов Башкирии. Нарушители ссылались на то, что их официально отпустили на домашний карантин, говорят представители инстанции. По словам руководства больницы имени Куватова в столице Башкирии, всего там находятся 52 человека, у которых подтвердился коронавирус. Из-за карантина в больнице оказались заперты более тысячи человек.
2020-04-18T14:30:00+03:00
2020-04-18T14:31:08+03:00
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14:30, 18 апреля 2020
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