В храме Гроба Господня произошла церемония схождения огня, который некоторые верующие называют Благодатным

В связи с коронавирусом церемония проходит в условиях ограничений, без прихожан, рассказал ранее «Эху» представитель фонда Андрея Первозванного, который занимается доставкой огня в Россию, Александр Гатилин.

Передача в другие храмы, добавил Гатилин, возможна после снятия ограничительных мер.

Путин не поедет в Храм Христа Спасителя на пасхальную службу, останется дома, поставит свечку в часовне на территории своей резиденции — сказал Песков в интервью «Интерфаксу». По его словам, Путин и Патриарх Кирилл обменяются поздравлениями по случаю Пасхи.