Сотрудник одной из петербургских больниц обвинил свое руководство в том, что он заразился коронавирусом

Медики этой больницы неоднократно жаловались на нехватку средств защиты.

Врач Покровской больницы Петербурга Сергей Саяпин опубликовал накануне на свой странице видео, в котором заявил, что администрация учреждения виновата в том, что он заразился «Ковид 19».

Позже реаниматолог выложил результаты компьютерной томографии легких. Как пояснил корреспонденту «Эха» коллега Саяпина, на них отчетливо видны очаги болезни уже на третий день с момента заражения. Через несколько часов Саяпина увезли в инфекционную больницу имени Боткина. С недавних пор она принимает только тяжелых пациентов. Врачи Покровской больницы с начала этого месяца просили обеспечить их средствами защиты. Пока что они покупали из за свой счет. По данным медиков, уже пять их коллег заразились новой болезнью Городские власти лишь вчера отчитались о том, что выполнили их требования.

По последним данным Боткинской больницы в Петербурге, там находятся уже 137 медиков с подтвержденным коронавирусом.

Средства индивидуальной защиты сегодня доставили в Покровскую больницу Петербурга. Об этом сегодня объявила главврач Марина Бахолдина. Это случилось, как напоминает агентство «Интерфакс» спустя две недели после жалоб врачей на нехватку костюмов, масок, очков и других необходимых в работе с инфицированными предметов. 15 апреля Покровская больница прекратила прием новых пациентов из-за нехватки коек.