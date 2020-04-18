Спасатели вновь борются с природным пожаром в зоне аварии на Чернобыльской АЭС

Там горит трава, рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. Огонь вспыхнул в том районе 4 апреля. С основными очагами возгорания, как говорили в Киеве, удалось справиться в начале этой недели. Между тем огонь все же добрался до города Припять и опасных объектов зоны отчуждения. По словам представителей пожарной службы, справиться с пожаром не удается из-за сильного ветра.
2020-04-18T13:34:00+03:00
2020-04-18T13:34:30+03:00
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13:34, 18 апреля 2020
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