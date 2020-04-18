В крупных городах Турции, а также в провинции Зонгулдаг сегодня и завтра действует комендантский час

Такое решение власти приняли в рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса. Жителям предписано не выходить на улицы. Работать могут только пекарни, аптеки, почтовые службы, медицинские службы. Местные администрации, как передает турецкое агентство Anadolu, составили план распределения хлеба между жильцам кварталов.
2020-04-18T13:33:00+03:00
2020-04-18T13:33:57+03:00
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13:33, 18 апреля 2020
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