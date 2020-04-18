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13:32, 18 апреля 2020

Республика Тува планирует прервать авиасообщение с Москвой из-за коронавируса

Глава региона Шолбан Кара-оол высказался за такие меры после того, как в регион из столицы прилетели несколько человек, у которых был обнаружен коронавирус. Все они помещены в больницу, вместе с ними почти на месяц изолированы медики, передает агентство «Интерфакс». Всего на утро субботы в Туве зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусом.



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