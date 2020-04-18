Республика Тува планирует прервать авиасообщение с Москвой из-за коронавируса

Глава региона Шолбан Кара-оол высказался за такие меры после того, как в регион из столицы прилетели несколько человек, у которых был обнаружен коронавирус. Все они помещены в больницу, вместе с ними почти на месяц изолированы медики, передает агентство «Интерфакс». Всего на утро субботы в Туве зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусом.