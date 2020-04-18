Московское руководство рекомендуют пешеходам в столице носить с собой паспорт

Ничего кроме этого документа не требуется, сказал агентству «Интерфакс» начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков. Ранее глава комиссии Мосгордумы по безопасности, единоросс Кирилл Щитов сказал, что жителям Москвы при выходе на улицу следует иметь при себе любое подтверждение места фактического проживания. Помимо паспорта это может быть копия договора аренды квартиры или даже расписка от собственника квартиры.
2020-04-18T13:32:00+03:00
2020-04-18T13:32:30+03:00
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13:32, 18 апреля 2020
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