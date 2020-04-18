Осужденный по т.н. «московскому делу» Никита Чирцов не может выйти на свободу несмотря на решение суда

Оно вступило в законную силу в понедельник. Однако осужденный до сих пор находится в курском СИЗО, пишет «Новая газета». Работники тюремного ведомства ждут оригинал решения суда апелляционной инстанции исключительно из рук сотрудника «Почты России», рассказал изданию адвокат Чирцова. Мосгорсуд уменьшил срок лишения свободы Никите Чирцову с 12 до 11 месяцев в колонии общего режима. Тверской суд Москвы признал его виновным в применении насилия в отношении представителя власти.
2020-04-18T13:31:00+03:00
2020-04-18T13:31:56+03:00
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13:31, 18 апреля 2020
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