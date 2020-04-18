Российское посольство в Праге сменило свой почтовый адрес

Ранее власти чешской столицы назвали площадь, на которой располагается дипмиссия, именем Бориса Немцова. Как пишет чешское интернет-издание Aktuálně.cz, теперь посольство будет пользоваться и подписываться адресом своего консульского отдела. Он располагает примерно в 400 метрах от официальной резиденции на улице Коруновачни. Об этом представители миссии официально уведомили чешский МИД. Мэр Праги Зденек Гржиб сказал, что считает такой шаг странным, учитывая, что в свое время политик Борис Немцов был вице-премьером России. Торжественная церемония переименования площади в Праге прошла в конце февраля.
2020-04-18T13:30:00+03:00
2020-04-18T13:31:16+03:00
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13:30, 18 апреля 2020
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