Российское посольство в Праге сменило свой почтовый адрес

Ранее власти чешской столицы назвали площадь, на которой располагается дипмиссия, именем Бориса Немцова. Как пишет чешское интернет-издание Aktuálně.cz, теперь посольство будет пользоваться и подписываться адресом своего консульского отдела. Он располагает примерно в 400 метрах от официальной резиденции на улице Коруновачни. Об этом представители миссии официально уведомили чешский МИД. Мэр Праги Зденек Гржиб сказал, что считает такой шаг странным, учитывая, что в свое время политик Борис Немцов был вице-премьером России. Торжественная церемония переименования площади в Праге прошла в конце февраля.