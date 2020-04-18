В Хакасии задержали исполняющего обязанности заместителя главы республики Сергея Новикова

Следственные органы возбудили уголовное дело о взятке в особо крупном размере.

Сергея Новикова заподозрили в получении взятки за незаконное содействие в получении кредита на строительство, и возможно – за распределение подрядов. Крупный региональный чиновник помимо должности замглавы республики еще и занимает еще и пост министра строительства и ЖКХ региона. Местные СМИ пишут, что Новиков должен был получить 12 миллионов руб. Он был задержан в Абакане накануне. Следственный комитет возбудил уголовное дело по подозрению во взятке на меньшую, но тоже значительную сумму. Об этом рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Светлана Петренко добавила, что следственные действия не завершены. Как сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов, «если будет доказано, что Новиков виновен, он должен быть наказан по всей строгости закона. Пять лет назад Сергея Новикова уже арестовывали в рамках о мошенничестве и хищениях. Тогда речь шла о фиктивных контрактах с местными фирмами-однодневками. Но наказания он избежал, а дело было прекращено за истечением срока давности.

В настоящее время следователи СК продолжают работу и пытаются установить все обстоятельства преступления, по подозрению в котором задержали замглавы республики.