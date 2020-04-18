Пропускной режим в Москве ужесточат со следующей недели

Как рассказал мэр Сергей Собянин, дорожные камеры станут автоматически проверять по номерам машин, есть ли у их владельца необходимый код, который выдает администрация столицы или Подмосковья. Кроме того, пропуска теперь надо будет получить тем, кому пока достаточно удостоверения, если они хотят и дальше пользоваться личным или общественным транспортом и не получить штраф. С 22 апреля не будут продаваться одноразовые билеты на автобус, троллейбус, метро или трамвай. Вместо этого необходимо пользоваться картами «Тройка», «Стрелка», социальная или единый проездной, которые необходимо указать при получении цифрового пропуска.

Медицинская система столицы начинает работать в плановом режиме, с запасом прочности, заверял накануне считает мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин добавил, что Минобороны выделило Москве 20 реанимационных бригад с возможностью передислокации по необходимости в любой другой район. p> Власти Москвы планируют провести сегодня сплошную дезинфекцию дорог и тротуаров. Она пройдет в столице в четвертый раз. В мэрии говорят, что особое внимание будут уделять обработке территорий лечебных учреждений, площадкам перед входом в метро и остановка общественного транспорта. В столичном правительстве также сказали, что в городе обрабатывают и подъезды многоквартирных домов.