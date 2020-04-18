Столкновения между патрулями ливанской армии и демонстрантами произошли в городе Триполи

Как пишет местное интернет-издание «Любнан-24», силовики применили слезоточивый газ против участников акции, которые бросали в них камни. Люди вышли после вступления в силу комендантского часа, который действует с семи вечера до пяти утра. Они требовали от правительства остановить рост цен и падение курса национальной валюты. Протесты в Ливане проходят с прошлого года.