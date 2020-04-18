Четыре человека стали жертвами падения легкомоторного самолета в Хабаровском крае

Он упал в 30 километрах от региональной столицы во время учебно-тренировочного полета, рассказал агентству ТАСС источник в экстренных службах. В местной администрации говорят, что самолет выполнял коммерческий рейс. По сведениям агентства «Интерфакс», воздушное судно принадлежало местному бизнесмену Илье Карабуту, он также находился на борту и погиб. Следствие рассматривает две основные версии: ошибка пилота или технические неисправности.