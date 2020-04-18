Московские власти потребовали от сервисов такси отключить водителей, которые перевозят пассажиров без пропусков

Московские власти потребовали от сервисов такси отключить водителей, которые перевозят пассажиров без цифровых пропусков. Их списки уже получили сразу несколько компаний, пишет издание РБК. Таксистов-нарушителей останавливали сотрудники ГИБДД и Московской административной дорожной инспекции во время ежедневных рейдов. Пассажирам без пропуска грозит 5 тысяч рублей штрафа.

Ранее в мэрии поясняли, что таксисты обязаны проверять цифровой пропуск у клиентов через приложение «Помощник Москвы». После этого Московский профсоюз таксистов попросил столичный департамент транспорта освободить водителей от проверки пропусков.