Общее число пассажиров на личном и общественном транспорте в Москве сократилось за месяц втрое

Согласно данным столичной администрации, которые оказались в распоряжении «Эха», сейчас по городу передвигается чуть менее 3 млн. человек. Подавляющее большинство из них – 2 млн. – на личном автомобиле. Данные приведены без учета тех, кто передвигается пешком. Этим утром мэр Сергей Собянин предупредил о расширении пропускного режима в столице. Так, наличие пропусков у автомобилистов будут автоматически проверять камеры на дорогах. Так же автоматически нарушителям будут выписывать штрафы. Кроме того, пропуска теперь надо получить тем, кому раньше для поездок на личном или общественном транспорте было достаточно удостоверения: военным, силовикам, судьям, журналистам.