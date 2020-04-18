Специальные силы и средства российских вооруженных сил планируют привлечь к борьбе с коронавирусом

Поручение разработать такие действия дал министерству обороны президент Владимир Путин. Предложения в Кремле ждут к 22 апреля. К 20-му числу президент рассчитывает получить от правительства краткосрочный прогноз дальнейшего развития ситуации с заболеваемостью.

По данным оперативного штаба, число случаев коронавируса в России превысило 36,5 тысяч. За последние сутки подтвердились свыше 4,7 тыс. диагнозов. Из них больше половины в Москве. В столице пройден порог в 20 тысяч заболевших. Общее число смертей пациентов, у которых был подтвержден вирус, выросло в России до 313.