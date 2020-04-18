Московская полиция будет считать нарушителями режима изоляции верующих возле церквей во время празднования Пасхи

Службы будут проходить в храмах этим вечером. Как сказал источник агентства ТАСС в правоохранительных органах, сотрудникам МВД дано указание проводить профилактические беседы. Однако некоторым верующим может грозить штраф в 4 тысячи рублей. Представители Русской православной церкви рассчитывают, что полиция с пониманием отнесется к желающим попасть в храмы на Пасху. Об этом сказал член Рабочей группы при Патриархе, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По словам Легойды, в целом прихожане начали соблюдать режим изоляции еще до введения санитарными властями запрета на посещение церковных богослужений.