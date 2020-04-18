В США ведется масштабное расследование о возможном лабораторном происхождении коронавируса

Об этом на брифинге в Белом доме заявил президент страны Дональд Трамп.

«Произошло много странных вещей и мы намерены выяснить – что именно», — сказал Трамп, отметив, что инфекция пришла из Китая. По данным Fox News, разведка США активно собирает информацию, чтобы понять, что произошло в китайском Ухане, ставшем первым очагом появления инфекции и, в частности, о том, могла ли стать исследовательская лаборатория местного института вирусологии источником Covid-19. В уханьском институте проводились исследования с использованием летучих мышей, ранее тот же канал Fox News сообщал, что «нулевым пациентом» мог быть сотрудник научного учреждения. Прежде существовали предположения, что источником заболевания мог стать уханьский рынок, однако по данным телеканала, на рынке никогда о торговле летучими мышами речи не шло. Собеседники телеканала утверждают, что в американской администрации и разведке не склонны думать, что вирус был создан искусственно.

Глава Госдепа Майк Помпео отмечал, что китайские власти сами рассматривали институт в качестве источника происхождения вируса. Иностранным специалистам запретили доступ к лаборатории. На основе результатов расследования в американской администрации намерены судить о мере ответственности Китая за пандемию.

В китайском МИДе ранее заявляли, что никаких доказательств лабораторного происхождения COVID-19 не существует.