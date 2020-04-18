Десятки российских регионов не были готовы к эпидемии коронавируса, пишет газета «Коммерсант»

Это следует из данных проверки, которая проводилась еще в прошлом месяце.

В конце марта у МЧС возникли вопросы к двадцати восьми регионам относительно нехватки масок, костюмов и перчаток для врачей, а также тестов на коронавирус, аппаратами искусственной вентиляции лёгких и другого оборудования. Об этом говорится в документе ведомства, который оказался в распоряжении газеты «Коммерсант». При этом, в отношении еще двадцати девяти регионов в нем были пометки, которые указывали на возможные предыдущие жалобы.

В самом МЧС газете подтвердили подлинность этого документа, но последних данных не представили. Источники издания в нескольких субъектах страны также признали наличие таких проблем. Например, исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов отметил, что в регионе заканчиваются одноразовые костюмы для работы с больными, а о нехватке аппаратов ИВЛ рассказали в Минздраве Северной Осетии.

Сами медработники в свою очередь рассказывают о нехватке средств защиты в течение уже нескольких недель. Вчера профсоюз «Альянс врачей» попросил главу ФСБ помощь обеспечить медиков всем необходимым, поскольку их защита сейчас — это вопрос национальной безопасности. По словам главы организации Анастасии Васильевой, главврачи и губернаторы не рассказывают о проблемах из страха увольнения.

О новом коронавирусе стало известно в конце февраля прошлого года. Еще в феврале власти заявляли, что все регионы были готовы к возможной эпидемии.