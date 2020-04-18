В США отменили известный фестиваль поклонников комиксов и фантастики Comic-Con

Он должен был пройти в городе Сан-Диего в конце июля. Из-за коронавируса мероприятие официально перенесено на следующий год, объявили организаторы. Фестиваль отменили впервые за полувековую историю его проведения.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, который ведет собственный подсчет на основе данных от властей, в США выявлено уже более 700 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались более 37 тыс. человек.