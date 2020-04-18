Российские работодатели смогут привлекать иностранных граждан без разрешения на работу

Такая мера будет действовать до 15 июля, говорится в указе президента Владимира Путина, который опубликован сегодня на сайте Кремля. Также глава государства продлил до середины лета сроки действия паспортов и водительских прав, которые истекают в ближайшее время или уже истекли.