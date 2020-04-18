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11:30, 18 апреля 2020

Почти три десятка российских регионов столкнулись с проблемой оснащенности больниц, пишет газета «КоммерсантЪ»

В ее распоряжении оказались материалы МЧС о результатах проверок лечебных заведений. Их подлинность подтвердили журналистам в пресс-службе ведомства. Как следует из документов, пишет издание, в конце марта в ряде регионов были зафиксированы значительные проблемы с тестами на коронавирус, лабораторными материалами, средствами индивидуальной защиты врачей, аппаратами ИВЛ и другим оборудованием. Еще в 29 регионах «проблемные вопросы» по различным поводам отмечались ранее. Некоторые из местных администраций официально признали существование проблем в ответах на запросы газеты.



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