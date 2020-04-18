За нахождение возле храмов в Москве в пасхальные выходные могут оштрафовать

По крайней мере, об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.

Пребывание на улице неподалёку от столичных церквей полиция будет расценивать как нарушение так называемого «режима самоизоляции», и поэтому таких людей могут привлечь к административной ответственности, — отметил собеседник агентства. При этом он сказал, что в первую очередь сотрудники правоохранительных органов будут ориентированы на «разъяснительную профилактическую беседу».

Штрафы за подобные нарушения в Москве выписывают уже третью неделю. В зависимости от обстоятельств, для физических лиц они составляют четыре-пять тысяч рублей.

На этой неделе ТАСС также сообщал, что в воскресенье у всех религиозных объектов будут усилены меры безопасности.

В то же время у христиан сейчас канун их главного праздника — Пасхи. Сегодняшний день они называют великой субботой. Из-за пандемии в столице все церкви на это время закрыты для посетителей, а патриарх РПЦ Кирилл ранее призывал верующих молиться дома.

При этом, ограничения на посещение церквей ввели не по всей России, и почти в половине регионов прихожане в этом время всё же смогут посещать церкви и кладбища.