Z Архив новостей новости
5 0 6 66
11:00, 18 апреля 2020

Власти Москвы объявили о дополнительных мерах по контролю за соблюдением пропускного режима

Для отслеживания за перемещениями по городу на автомобилях теперь будут использовать камеры видеофиксации нарушений ПДД.

Поездки на автомобилях теперь будут контролировать не только на передвижных постах ГИБДД, но и с помощью системы дорожного видеонаблюдения. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что теперь для перемещения на машине необходимо включить в цифровой пропуск номер регистрационного знака. Причем сделать это требуется не менее чем за 5 часов до начала первой поездки. В своем блоге столичный градоначальник отметил, что машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями, а их владельцев станут штрафовать за нарушение режима повышенной готовности.

Штраф за езду без пропуска будет выписываться с каждой камеры, фиксирующей нарушителя, а при остановке машины автоинспекторами, машину отправят на спецстоянку. Использование одноразовых билетов на транспорте Москвы уже с 22 апреля будет невозможно. Проверка пропусков в общественном транспорте станет автоматической. Военным, журналистам и сотрудникам экстренных служб пропуска по-прежнему будут не нужны, но для передвижения по городу им все равно будет необходимо зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих автомобилей. Для волонтеров, сообщил сегодня мэр Сергей Собянин также будут введены специальные пропуска.

Для тех, кто уже имеет цифровой пропуск, получать новый не требуется. Нужно будет внести изменения в действующий документ, для чего на сайте столичной мэрии вскоре будет запущен специальный сервис.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 апреля Поздравить…

5 343 6 6598 15.04
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Синдром Марии-Антуанетты И ведь ни Медведев, ни Набиуллина даже не краснеют, выдавая свои сентенции. Таких «наверху» собралось много — кто по капле выдавливает из себя помощь гражданам, или уверяет, что от увеличения размеров помощи «треснут бюджеты»...

5 45 6 5024 08:37
Блоги

Кусок эфира

Павел Гусев: Это оскорбление памяти и маршала, и советских солдат, которые освобождали Прагу Я своей честью, всем своим… я клянусь, что мне никто не давал указаний, заданий или поручений выйти с этой инициативой. Я клянусь…

5 368 6 41196 17.04
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Коронавирус, что после? Все большее число граждан сознает, что наш системный кризис обостряется, что ситуация накаляется по всем направлениям…

5 94 6 34893 11.04
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Ковчег Феликса Дектора Слезы сглатываю. Оплакиваем Феликса Дектора. Для многих из них он стал ориентиром и поводырем. Я в их числе. Каждая встреча с Феликсом, каждая беседа с ним была приобщением к высшим сферам, приподнимала над обыденностью…

5 147 6 17738 12.04
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Неудавшийся социалистический рай Две диктатуры душат демократию и стоят на пути к свободе в Венесуэле – диктатура Николаса Мадуро и кубинская диктатура «Острова Свободы», как по привычке мы называем Кубу…

5 130 6 15797 13.04
Блоги

Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…

5 89 6 11048 16.04
Блоги

+ Владимир Путин: Мы думаем над следующими шагами поддержки экономики Владимир Путин: Мы думаем над следующими шагами поддержки экономики Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета…

5 57 6 8569 14.04
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Коронавирус. Чем все закончится (уроки 100-летней давности) В условиях национального бедствия рано или поздно на первый план выходит вопрос о власти. Народ начинает искать виновных в своих несчастьях и находит их в действующей власти…

5 97 6 15430 15.04
Блоги

Алексей Мельников публицист

На свалке провальных мер Породившая кризис эпидемия высветила, что предприниматели в России никто. Такие же помыкаемые, бесправные граждане, как и их работники. Овцы для стрижки в обычнее время. Просители у начальства во время кризиса…

5 47 6 8323 16.04
Блоги

Игорь Рубин: В эти моменты я горжусь, что являюсь гражданином Израиля! «Генеральный директор связался со стойкой регистрации, твой ребенок полетит этим рейсом». На что я ему ответил: «Но до вылета осталось всего 15 минут». На что получил короткий ответ: «Этот самолет не полетит без твоего сына»...

5 555 6 101479 16.04
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Очереди устранены. Работа нормализована Но в дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать…

5 125 6 23574 15.04
Блоги

+ В Москве задержали участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова В Москве задержали участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова Как рассказал источник в правоохранительных органах, «Верзилов разгуливал по Хохловскому переулку в полицейской форме»...

5 67 6 13177 17.04
8читать ;смотреть
Блоги

Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT

Помогли стороннику «антимайдана» из Одессы получить российское гражданство В 2013-м Виталий выступил на местном телевидении против «евромайдана». После этого на него и его клуб посыпались оскорбления со стороны националистов. А уже через 2 года его арестовала СБУ…

5 39 6 7852 14.04
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Гудков: От парада 9 мая трудно отказываться, но придется отказаться Цифры пандемии показывают, что мы даже еще близко даже к пику не приблизились. Поэтому сто процентов рисковать ветеранами 9 мая нельзя…

5 36 6 7252 16.04
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Пишите письма мелким почерком США раздают деньги, чтобы человек пошёл и купил еду, потому что если не купить еду, то будет бедствовать не только тот, кто её покупает, но и тот, кто производит. Но Россия — это нечто особенное. Не дать — вот главная идеология!..

5 133 6 26903 17.04

Популярное за неделю

Новости

Президент Белоруссии выразил недовольство качеством российских тестов на коронавирус Александр Лукашенко дал понять, что китайские аналоги лучше

5 4 6 23185
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Люди, которые лечатся пантами марала, вешают на себя антивирусные бейджи, считают, что из России вывозят генетический материал, чтобы сделать оружие против русских, — на каком уровне они будут бороться против коронавируса?..

5 147 6 134168 11.04
#слушать 50:03 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование

3246912
«Печенеги терзали ее, половцы…» (выдающиеся образцы российского судебного красноречия):
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 8 6 14501 12.04
Блоги

Светлана Космачева: Нью-Йорк. Как обстоят дела на самом деле Я расписала для вас все темы, которые были в сюжете про США. Точнее, искаженные факты…

5 393 6 320703 12.04
Блоги

«Настоящее время» блог проекта (является иноагентом)

+ «Многие не проснутся. А те, кто проснутся, будут долго и сложно выживать» «Многие не проснутся. А те, кто проснутся, будут долго и сложно выживать» Владелица кафе Анастасия Татулова, обратившаяся к Путину, рассказала о бизнесе после эпидемии…

5 69 6 189847 15.04
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8458940
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4452874

Сегодня в эфире