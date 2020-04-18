Власти Москвы объявили о дополнительных мерах по контролю за соблюдением пропускного режима

Для отслеживания за перемещениями по городу на автомобилях теперь будут использовать камеры видеофиксации нарушений ПДД.

Поездки на автомобилях теперь будут контролировать не только на передвижных постах ГИБДД, но и с помощью системы дорожного видеонаблюдения. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что теперь для перемещения на машине необходимо включить в цифровой пропуск номер регистрационного знака. Причем сделать это требуется не менее чем за 5 часов до начала первой поездки. В своем блоге столичный градоначальник отметил, что машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями, а их владельцев станут штрафовать за нарушение режима повышенной готовности.

Штраф за езду без пропуска будет выписываться с каждой камеры, фиксирующей нарушителя, а при остановке машины автоинспекторами, машину отправят на спецстоянку. Использование одноразовых билетов на транспорте Москвы уже с 22 апреля будет невозможно. Проверка пропусков в общественном транспорте станет автоматической. Военным, журналистам и сотрудникам экстренных служб пропуска по-прежнему будут не нужны, но для передвижения по городу им все равно будет необходимо зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих автомобилей. Для волонтеров, сообщил сегодня мэр Сергей Собянин также будут введены специальные пропуска.

Для тех, кто уже имеет цифровой пропуск, получать новый не требуется. Нужно будет внести изменения в действующий документ, для чего на сайте столичной мэрии вскоре будет запущен специальный сервис.