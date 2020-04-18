Власти чешского города Комаров выставили на продажу памятник Сталину

Монумент представляет собой трехметровую скульптуру стоящего в полный рост советского вождя, который облачен в шинель генералиссимуса. Памятник был установлен в 1951 году на центральной площади города. Он был демонтирован после «бархатной революции» 30 лет назад. Стартовая стоимость монумента — 20 тыс. крон (примерно 700 евро).