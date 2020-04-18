Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш предложил создать коалицию для разработки вакцины против коронавируса

Этот препарат должен стать доступным для всех и везде, написал он в своем твиттере. Такая вакцина, уверен Гуттериш, должна рассматриваться как всемирное общественное достояние. Сейчас над нею работают в нескольких странах, в том числе и России. По оценкам экспертов, такое средство может быть разработано не раньше следующего года.