Жители Подмосковья со служебными удостоверениями теперь тоже должны оформлять электронные пропуска

Военным, судьям, силовикам и журналистам это необходимо, чтобы передвигаться на личном или общественном транспорте, говорится в постановлении губернатора Андрея Воробьева, которое было опубликовано сегодня. Представители ГИБДД предупредили, что штрафы за поездку по региону без пропуска будут выписываться с каждой камеры. При этом нарушителю пригрозили отправить автомобиль на штрафстоянку, передает агентство ТАСС.

Однако в указе мэра Москвы говорится, что автомобиль забирать не будут, отмечает агентство «Интерфакс».