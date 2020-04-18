Бесплатные лекарства в Москве будут предоставлять жителям с симптомами ОРВИ

Как написал на своем сайте мэр города Сергей Собянин, программу расширяют после того, как врачи предупредили, что в условиях пандемии за респираторными заболеваниями может скрывается коронавирус. Из-за этого следует сразу же начинать адекватное лечение. В столице, по данным на 17 апреля, было зарегистрировано более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом.