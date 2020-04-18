Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая ограничения на работу столичных компаний и предприятий

Соответствующий указ главы города появился этим утром на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Как написал Собянин на своем сайте, столичному руководству удалось предотвратить взрывной рост числе заболевших коронавирусом. Поликлиники, по его словам, переходят в более стабильный режим работы.

В то же время уточняется работа системы пропусков. Проверять их наличие у автомобилистов будут автоматически с помощью дорожных камер. Так же автоматически будут выписываться штрафы. Для поездок на общественном транспорте необходимы будут карты «Тройка», «Стрелка», единый проездной или социальная карта, к которой будет привязан пропуск. С 22 апреля одноразовые билеты действовать в столице не будут.