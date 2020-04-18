Число жертв крушения частного легкомоторного самолета под Хабаровском увеличилось до четырех

Тело четвертого погибшего сотрудники экстренных служб, прибывших на место, обнаружили под обломками легкомоторного самолета Л-4. До этого сообщалось, что на борту было три человека, никто не выжил. Среди них, как рассказали агентству ТАСС в администрации района, был и владелец самолета – хабаровский бизнесмен Илья Карабут. Личности остальных жертв крушения устанавливаются.

Экстренные службы получили сообщение о падении самолета около 7 часов утра по Москве. Воздушное судно разбилось во время тренировочного полета на нежилой территории вблизи поселка Лесное, он находится в 30 километрах от Хабаровска. Ударившись об землю, самолет загорелся, сейчас огонь потушен. Видео с тлеющими обломками, в которых невозможно узнать самолет, выложили местные СМИ. Следователи полагают, что причиной крушения могли стать ошибка пилотирования или техническая неисправность.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.