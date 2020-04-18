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10:04, 18 апреля 2020

Власти Москвы задействуют дорожные камеры для проверки пропусков у тех, кто передвигается на автомобилях

Об этом сказал мэр города Сергея Собянин. Он напомнил, что горожанам необходимо включить в цифровой пропуск государственный номер личного автотранспорта. Штраф будут выписывать автоматически.

Кроме того, будут введены новые пропуска для волонтеров. Военнослужащим, силовикам, журналистам также понадобится зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих личных/служебных машин, а также электронных карт. Или получить код для поездок на такси.

С 22 апреля, предупредил Собянин, отменяются одноразовые проездные билеты в общественном транспорте, для поездок можно использовать карты «Тройка», «Стрелка», единый проездной, или социальную карту.



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