Соединенные штаты расследуют обстоятельства происхождения коронавируса

Как сказал президент страны Дональд Трамп, в истории появления инфекции Вашингтон видит немало странностей. Глава Белого дома также дал понять, что не доверят официальной статистике о числе умерших от коронавируса в Китае. По его мнению, эта цифра гораздо выше, чем количество смертей в США. Ранее американский госсекретарь Майкл Помпео выразил надежду, что китайские власти допустят иностранных специалистов в лабораторию в Ухани.

Как утверждал американский телеканал Fox News, именно это учреждение могло стать источником распространения коронавируса. В Пекине настаивают, что версия об искусственном создании вируса не подкреплена какими-либо доказательствами.