МВД Украины пригрозило применить спецназ в случае большого скопления людей на пасхальных мероприятиях

Как сказал советник главы ведомствам Юрий Тандит в эфире украинского канала Hromadske, дополнительные силы будут привлекаться для того, чтобы остановить наплыв прихожан. В первую очередь, по его словам, большое число прихожан в церквях ожидается на западе страны. В большинстве украинских регионов церкви не стали закрывать для прихожан на Пасху. В то же время священнослужители Православной церкви Украины призывали верующих остаться дома и смотреть трансляции служб по интернету.