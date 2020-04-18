Строгий карантин действует сегодня и завтра в Чечне

Глава республики Рамзан Кадыров запретил жителям выходить из дома. Это не коснется медицинских работников, сотрудников дорожных, коммунальных и экстренных служб, а также тем, у кого есть спецпропуск. Также Кадыров пригрозил увольнением тем госслужащим, кто будет задержан на улице без пропуска. В начале недели в Чечне ввели двухчасовые пропуска для поездок в магазины и аптеки. С 5 апреля регион не принимает авиарейсы и пассажирские поезда, ограничен проезд автотранспорта.
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