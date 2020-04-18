В Хакасии задержан и.о. замгубернатора Сергей Новиков при получении взятки

Это произошло после того, как чиновник получил 2 млн. рублей от бизнесмена за помощь в получении контрактов, сказали в СКР. Всего, по их данным, он требовал 12 млн. Следователи будут просить об аресте подозреваемого. Несколько лет назад, как передает агентство «Интерфакс», Новикова уже задерживали по другому уголовному делу – о мошенничестве с использованием служебного положения. К исполнению обязанностей замглавы республики он приступил в начале апреля.