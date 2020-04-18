Легкомоторный самолет разбился в Хабаровском крае

Погибли четыре человека, передает агентство ТАСС. В местной администрации рассказали, что при падении воздушное судно загорелось, пожар уже потушили. По данным экстренных служб, самолет выполнял учебно-тренировочный полет, по словам представителей администрации – коммерческий рейс. Следствие рассматривает две версии – ошибка пилота или отказ техники.