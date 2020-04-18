Около ста тысяч жителей самопровозглашенной ЛНР получили гражданство России

Это сообщили власти непризнанной республики. Накануне Совет Федерации одобрил закон, освобождающих украинцев, живущих в Донбассе, от госпошлины в 3,5 тысячи рублей при подаче заявления о получении российского гражданства в упрощенном порядке, передает ТАСС.