Z Архив новостей новости
5 0 6 0
08:31, 18 апреля 2020

В Сербии вступил в силу трехдневный запрет на выход из дома

Как сообщил ранее президент страны Александр Вучич, такие меры направлены на сокращение распространения коронавируса во время пасхальных праздников. Патриарх Сербский Ириней сначала просил власти пустить прихожан на пасхальное богослужение, но затем поддержал ограничения. В настоящий момент в Сербии коронавирусом инфицированы 5 690 человек, число летальных исходов достигло 110. Сербия полностью закрыла границы, в стране действуют чрезвычайное положение и комендантский час.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 апреля Поздравить…

5 343 6 6549 15.04
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Коронавирус, что после? Все большее число граждан сознает, что наш системный кризис обостряется, что ситуация накаляется по всем направлениям…

5 95 6 34426 11.04
Блоги

Кусок эфира

Павел Гусев: Это оскорбление памяти и маршала, и советских солдат, которые освобождали Прагу Я своей честью, всем своим… я клянусь, что мне никто не давал указаний, заданий или поручений выйти с этой инициативой. Я клянусь…

5 357 6 39766 17.04
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Ковчег Феликса Дектора Слезы сглатываю. Оплакиваем Феликса Дектора. Для многих из них он стал ориентиром и поводырем. Я в их числе. Каждая встреча с Феликсом, каждая беседа с ним была приобщением к высшим сферам, приподнимала над обыденностью…

5 147 6 17706 12.04
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Неудавшийся социалистический рай Две диктатуры душат демократию и стоят на пути к свободе в Венесуэле – диктатура Николаса Мадуро и кубинская диктатура «Острова Свободы», как по привычке мы называем Кубу…

5 130 6 15754 13.04
Блоги

Владимир Путин: Риски, связанные с коронавирусом, не дают мне права начать подготовку к празднованию 9 Мая Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году…

5 89 6 11016 16.04
Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист

Два разных режима в этой ситуации между соседними Ленинградской областью и Карелией создают элемент дезинтеграции страны. Вот ситуация, которая мне кажется важной, опасной, и которая, мне кажется, свидетельство того, что российская власть находится в реальном полуразваливающимся сегодня состоянии…

5 62 6 7744 17.04
#слушать 53:16 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Блоги

+ Владимир Путин: Мы думаем над следующими шагами поддержки экономики Владимир Путин: Мы думаем над следующими шагами поддержки экономики Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета…

5 57 6 8568 14.04
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Коронавирус. Чем все закончится (уроки 100-летней давности) В условиях национального бедствия рано или поздно на первый план выходит вопрос о власти. Народ начинает искать виновных в своих несчастьях и находит их в действующей власти…

5 97 6 15398 15.04
Блоги

Алексей Мельников публицист

На свалке провальных мер Породившая кризис эпидемия высветила, что предприниматели в России никто. Такие же помыкаемые, бесправные граждане, как и их работники. Овцы для стрижки в обычнее время. Просители у начальства во время кризиса…

5 47 6 8216 16.04
Блоги

Игорь Рубин: В эти моменты я горжусь, что являюсь гражданином Израиля! «Генеральный директор связался со стойкой регистрации, твой ребенок полетит этим рейсом». На что я ему ответил: «Но до вылета осталось всего 15 минут». На что получил короткий ответ: «Этот самолет не полетит без твоего сына»...

5 549 6 101096 16.04
Блоги

+ В Москве задержали участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова В Москве задержали участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова Как рассказал источник в правоохранительных органах, «Верзилов разгуливал по Хохловскому переулку в полицейской форме»...

5 67 6 12575 17.04
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Очереди устранены. Работа нормализована Но в дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать…

5 125 6 23571 15.04
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Пишите письма мелким почерком США раздают деньги, чтобы человек пошёл и купил еду, потому что если не купить еду, то будет бедствовать не только тот, кто её покупает, но и тот, кто производит. Но Россия — это нечто особенное. Не дать — вот главная идеология!..

5 127 6 24212 17.04
Блоги

Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT

Помогли стороннику «антимайдана» из Одессы получить российское гражданство В 2013-м Виталий выступил на местном телевидении против «евромайдана». После этого на него и его клуб посыпались оскорбления со стороны националистов. А уже через 2 года его арестовала СБУ…

5 39 6 7842 14.04
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Гудков: От парада 9 мая трудно отказываться, но придется отказаться Цифры пандемии показывают, что мы даже еще близко даже к пику не приблизились. Поэтому сто процентов рисковать ветеранами 9 мая нельзя…

5 36 6 7239 16.04

Популярное за неделю

Новости

Президент Белоруссии выразил недовольство качеством российских тестов на коронавирус Александр Лукашенко дал понять, что китайские аналоги лучше

5 2 6 16657
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Люди, которые лечатся пантами марала, вешают на себя антивирусные бейджи, считают, что из России вывозят генетический материал, чтобы сделать оружие против русских, — на каком уровне они будут бороться против коронавируса?..

5 147 6 133932 11.04
#слушать 50:03 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование

3246912
«Печенеги терзали ее, половцы…» (выдающиеся образцы российского судебного красноречия):
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 8 6 14442 12.04
Блоги

Светлана Космачева: Нью-Йорк. Как обстоят дела на самом деле Я расписала для вас все темы, которые были в сюжете про США. Точнее, искаженные факты…

5 393 6 319900 12.04
Блоги

«Настоящее время» блог проекта (является иноагентом)

+ «Многие не проснутся. А те, кто проснутся, будут долго и сложно выживать» «Многие не проснутся. А те, кто проснутся, будут долго и сложно выживать» Владелица кафе Анастасия Татулова, обратившаяся к Путину, рассказала о бизнесе после эпидемии…

5 69 6 188801 15.04
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8458821
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4452755

Сегодня в эфире