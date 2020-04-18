В Сербии вступил в силу трехдневный запрет на выход из дома

Как сообщил ранее президент страны Александр Вучич, такие меры направлены на сокращение распространения коронавируса во время пасхальных праздников. Патриарх Сербский Ириней сначала просил власти пустить прихожан на пасхальное богослужение, но затем поддержал ограничения. В настоящий момент в Сербии коронавирусом инфицированы 5 690 человек, число летальных исходов достигло 110. Сербия полностью закрыла границы, в стране действуют чрезвычайное положение и комендантский час.
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