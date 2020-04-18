И.о заместителя главы Хакасии задержан сотрудниками ФСБ при получении взятки в два миллиона рублей

Это сообщили в СК. Возбуждено уголовное дело. Задержан 45-летний министр строительства и ЖКХ Сергей Новиков. По версии следствия, он требовал от представителя подрядной организации взятку в сумме не менее 12 миллионов рублей за помощь в решении вопроса по заключению контракта на строительство психоневрологического интерната.
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