И.о заместителя главы Хакасии задержан сотрудниками ФСБ при получении взятки в два миллиона рублей

Это сообщили в СК. Возбуждено уголовное дело. Задержан 45-летний министр строительства и ЖКХ Сергей Новиков. По версии следствия, он требовал от представителя подрядной организации взятку в сумме не менее 12 миллионов рублей за помощь в решении вопроса по заключению контракта на строительство психоневрологического интерната.