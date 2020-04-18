Посольство России в Таиланде анонсировало новые вывозные рейсы для граждан, желающих вернуться на родину

Как говорится в сообщении на странице посольства в Facebook, сегодня авиакомпания S7 Airlines должна совершить рейс по маршруту Бангкок – Владивосток. Другую группу россиян, отдыхавших в Таиланде, планирует вывезти Авиакомпания «Уральские авиалинии». Самолет из тайской столицы прибудет в Екатеринбург. Еще один рейс из Бангкока в Новосибирск запланирован на воскресенье .

В посольстве РФ в Таиланде особо отметили, что к перевозке принимаются только граждане России, которые проживают в соответствующих субъектах Российской Федерации. Зарегистрироваться на рейс необходимо на портале Госуслуги.



Ранее агентство ТАСС сообщило, что по состоянию на 16 апреля покинуть Таиланд хотят около 4 тыс. россиян.