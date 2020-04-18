Пасхальные выходные начинаются сегодня

В России в эти дни принято посещать кладбища, но во многих местах они сейчас закрыты.

У православных христиан сегодняшний день принято называть великой субботой. Это последний день перед их главным праздником — Пасхой. В связи с этим в Москву сегодня привезут так называемый благодатный огонь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме, который доставят специальным рейсом.

При этом сами храмы и церкви в столице, как и во многих других больших российских городах, сегодня будут закрыты для посетителей из-за эпидемии коронавируса. По этому вопросу в РПЦ не принимали централизованного решения, и как следствие, подобные запреты вступили в силу не везде. Почти в половине регионов на службу всё же можно будет прийти.

Такая же ситуация и с кладбищами, которые принято посещать в эти дни, — рассказал на этой неделе официальный представитель РПЦ Владимир Легойда. Он также добавил, что эта традиция появилась в советское время и церковь её не одобряет. По его словам, там считают, что Пасха это «праздник радости, а не скорби об усопших».

Ранее патриарх Кирилл просил православных верующих во время пандемии молиться дома, а не в храмах.