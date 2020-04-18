Жителям Чечни на два дня запретили выходить из дома

Передвигаться по республике сегодня и завтра могут только медики, сотрудники дорожных, экстренных и коммунальных служб, журналисты, а также лица со спецпропусками. Это сообщил накануне вечером глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что принято решение не разрешать в выходные выезжать из дома и должностным лицам всех уровней: нарушивших этот порядок предписано строго наказывать, вплоть до освобождения от занимаемой должности, передает «Интерфакс».