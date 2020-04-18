Корпорация Apple сегодня откроет свой первый магазин за пределами Китая, закрытый из-за пандемии коронавируса

Свою работу возобновит точка в богатом районе Сеула. Это единственный розничный магазин Apple в Южной Корее. В компании считают, что страна продемонстрировала впечатляющих результатов в борьбе с коронавирусом. При том, что с начала пандемии там было выявлено более 10 тысяч случаев заражения, заболеваемость резко упала, а на протяжении последних дней ежесуточно фиксируется не более 30 новых случаев.

Впрочем, пока что магазин Apple в Сеуле будет работать в ограниченном режиме: в корпорации это объясняют намерением сохранить здоровье посетителей и работников. Время работы будет сокращенным, а сотрудники сосредоточатся, в первую очередь, не на продажах, а на техподдержке продуктов, в том числе смартфонов, ноутбуков и планшетов. Впрочем, у покупателей будет возможность заказать товар онлайны и забрать их во вновь открывшемся магазине в Сеуле.



Всего у Apple за пределами Китая располагается 458 магазинов, в том числе 270 – в США. Все они из-за пандемии коронавируса были закрыты в середине марта, в то время как китайские точки, напротив, возобновили работу. По данным агентства Bloomberg, в Штатах они откроются не раньше мая.