Схождения Благодатного огня ждут сегодня православные всего мира

Из-за пандемии коронавируса церемония в Иерусалиме будет скромной и пройдет без паломников.



Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, святыня все-таки будет доставлена в другие страны, заверил патриарх Иерусалимский Феофил. Огонь заберут у Яффских ворот Старого города, привезут в аэропорт Тель-Авива, а затем передадут государственным и церковным делегациям, которые будут ожидать его в самолетах. Напомним, что организатором принесения Благодатного огня в Россию выступает Фонд Андрея Первозванного. Как правило, огонь доставляют к началу праздничного богослужения в московском храме Христа Спасителя.

Добавим, что из-за пандемии коронавируса во многих городах мира отменили крестные ходы, посвященные встрече Благодатного огня.



Русская Православная Церковь обратилась к верующим с просьбой не приходить на Пасху в храмы, а провести домашнюю молитву и посмотреть телетрансляцию пасхального богослужения.