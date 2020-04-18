Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать интернет-ролик о заражении коронавирусом через тесты

В ведомстве отметили, что информация в размещенном в сети видео носит ложный характер.

В размещенном и активно распространяемом в интернете видео утверждается, что коронавирус не передается воздушно-капельным путем, а человек им заражается при прохождении теста на инфекцию. Автор опубликованного в YouTube ролика утверждает, что «коронавирус разработан в лаборатории из вируса летучих мышей, который не передается от человека к человеку, а к людям его заносят через зараженные тесты. Это, согласно официальным публикациям на ресурсах российского Минздрава, Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения не соответствует действительности, поскольку Covid-19 передается именно контактным воздушно-капельным путями. В требовании о блокировке Генпрокуратура апеллирует к букве закона о защите информации и настаивает на том, что Роскомнадзор в случае переноса аналогичных материалов на другие Интернет-ресурсы должен ограничить доступ и к ним.



Следственные органы в России уже завели и несколько уголовных дел по факту публичного распространения заведомо ложной информации о коронавирусной инфекции.