Сплошная дезинфекция улиц пройдет сегодня в Москве

Её проводят уже в четвертый раз.

Обработать дезинфицирующими препаратами должны все дороги, тротуары, парковки и дворы Москвы. Заместитель мэра по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков утверждал, что средство, которым при этом пользуются, безопасно для людей и животных, а также одобрено Роспотребназдором.

Всего для дезинфекции привлекут около четырех с половиной тысяч единиц техники. Для обработки тех мест, которые для неё недоступны, сотрудники комплекса городского хозяйства организуют специальные бригады. Они займутся общественными туалетами, территориями МФЦ, станциями очистки сточных вод и объектами по обращению с отходами.



Особое внимание власти обещали уделять пространству перед входом в метро, остановкам общественного транспорта и территориям рядом с больницами.

Первая сплошная дезинфекция прошла в Москве 28-ого марта. Для города это была беспрецедентная мера.

Вчера столичные власти объявили о том, что пик заболеваемости в городе еще не наступил. Заместитель мэра Анастасия Ракова сказала, что он придется на следующие две-три недели.